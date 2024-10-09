«Локомотив» спас матч с «Куньлунем» в конце 3-го периода и выиграл в овертайме

В Ясрославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Куньлунем». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Цзян Фу, которому ассистировали Кайл Вуд и Юрий Паутов. Китайский клуб удвоил преимущество в начале второго периода благодаря голу Нолана Мойла с передачи Кайла Вуда. Ярославские хоккеисты обрушили град бросков на ворота соперника, в результате чего Даниил Бут в формате «пять на три» сократил отставание. Ассистентами выступили Байрон Фрейз и Степан Никулин. «Локомотив» сравнял счёт в концовке третьего периода при игре с пустыми воротами благодаря голу Рушана Рафикова. Победу ярославцам в овертайме принёс Максим Шалунов.