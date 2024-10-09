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Локомотив — Куньлунь, результат матча 9 октября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» спас матч с «Куньлунем» в конце 3-го периода и выиграл в овертайме
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В Ясрославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Куньлунем». Победу одержали ярославцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Вуд, Паутов) – 11:47 (5x5)     0:2 Мойл (Вуд) – 23:49 (5x5)     1:2 Бут (Фрейз, Никулин) – 35:56 (5x3)     2:2 Рафиков (Каюмов) – 57:47 (6x5)     3:2 Шалунов (Берёзкин, Красковский) – 60:47 (3x3)    

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Куньлуня» Цзян Фу, которому ассистировали Кайл Вуд и Юрий Паутов. Китайский клуб удвоил преимущество в начале второго периода благодаря голу Нолана Мойла с передачи Кайла Вуда. Ярославские хоккеисты обрушили град бросков на ворота соперника, в результате чего Даниил Бут в формате «пять на три» сократил отставание. Ассистентами выступили Байрон Фрейз и Степан Никулин. «Локомотив» сравнял счёт в концовке третьего периода при игре с пустыми воротами благодаря голу Рушана Рафикова. Победу ярославцам в овертайме принёс Максим Шалунов.

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