Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олег Браташ: обидно, что «Ладу» принижают, мы очень достойно выступаем

Олег Браташ: обидно, что «Ладу» принижают, мы очень достойно выступаем
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги победного матча с «Сибирью» (4:3 ОТ) и выразил мнение, что игру тольяттинской команды недооценивают. Специалист считает, что «Лада» показывает достойный хоккей при скромных возможностях.

«Обидно, что «Ладу» принижают. Считаю, мы очень достойно выступаем, в каждом проигранном матче имеем шансы и боремся за результат, за очки, уступаем практически всегда только в одну шайбу — с нашими скромными возможностями. Есть индивидуальные ошибки, это не системные проблемы.

Иногда не хватает мастерства и опыта, иногда присутствует невезение, хотя не будем на это списывать. Тем не менее ребята честно работают и трудятся, выполняют задание, мне не в чем их упрекать, благодарен им за это», – цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне «Лада» провела 14 матчей и на данный момент занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кара (Пьянов) – 01:49 (5x5)     1:1 Джозефс (Коромыслов, Сафин) – 18:27 (5x5)     1:2 Бутузов (Мёрфи) – 31:27 (5x5)     2:2 Фисенко (Кугрышев) – 33:32 (5x5)     2:3 Широков – 36:47 (5x5)     3:3 Пайгин (Сафин) – 45:17 (5x5)     4:3 Попугаев (Михайлов, Шараканов) – 62:33 (4x3)    
Материалы по теме
Видео
«Лада» трижды отыгрывалась в счёте и победила «Сибирь» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android