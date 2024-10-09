Олег Браташ: обидно, что «Ладу» принижают, мы очень достойно выступаем

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги победного матча с «Сибирью» (4:3 ОТ) и выразил мнение, что игру тольяттинской команды недооценивают. Специалист считает, что «Лада» показывает достойный хоккей при скромных возможностях.

«Обидно, что «Ладу» принижают. Считаю, мы очень достойно выступаем, в каждом проигранном матче имеем шансы и боремся за результат, за очки, уступаем практически всегда только в одну шайбу — с нашими скромными возможностями. Есть индивидуальные ошибки, это не системные проблемы.

Иногда не хватает мастерства и опыта, иногда присутствует невезение, хотя не будем на это списывать. Тем не менее ребята честно работают и трудятся, выполняют задание, мне не в чем их упрекать, благодарен им за это», – цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне «Лада» провела 14 матчей и на данный момент занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.