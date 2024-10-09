Экс-игрок «Рейнджерс»: Панарин так же хорош на своей позиции, как Макар — на своей

Экс-форвард «Рейнджерс», ныне нападающий «Лады» Энтони Греко считает, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин так же хорош на своей позиции, как один из лучших защитников в мире Кейл Макар.

«Панарин — невероятный форвард. Он так же хорош на своей позиции, как Кейл Макар на своей», — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате» в четверг, 10 октября, в 10:00 мск.