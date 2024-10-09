Величкин: «Магнитка» возвращается, и сейчас они поймали тот драйв, который был в плей-офф

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что магнитогорская команда после провального старта нового сезона нашла свою игру, которую показывала в плей-офф прошлого сезона.

«Магнитка» возвращается, и сейчас они поймали тот драйв, который был в плей-офф и регулярке прошлого сезона. Команда благодаря этому идёт. «Металлург» — большая загадка для всех команд лиги. Надо будет очень долго подбирать к ней ключики. Это очень радует», — цитирует Величкина Legalbet.

В последнем матче «Металлург» обыграл московское «Динамо» со счётом 5:3, уступая по ходу встречи 1:3. Магнитогорский клуб на данный момент имеет четырёхматчевую серию побед и в таблице Восточной конференции поднялся на шестую строчку.