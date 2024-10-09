Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин назвал причины поражения в матче с ЦСКА

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) и отметил игру армейского клуба в обороне и голкипера Дмитрия Гамзина.

«Я приверженец такого правила, что везёт тому, кто везёт. Армейцы хорошо оборонялись: ловили на себя шайбу, наши острые моменты они компенсировали игроками, и плюс голкипер ЦСКА Гамзин хорошо сыграл. Нельзя сказать, что мы копим силы на дальнейшие матчи или плей-офф. Сейчас самое интересное», — цитирует Панина Legalbet.

На данный момент ЦСКА расположился на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» после 10 матчей замыкает восьмёрку сильнейших в таблице Востока.