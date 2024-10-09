Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин назвал причины поражения в матче с ЦСКА
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) и отметил игру армейского клуба в обороне и голкипера Дмитрия Гамзина.
«Я приверженец такого правила, что везёт тому, кто везёт. Армейцы хорошо оборонялись: ловили на себя шайбу, наши острые моменты они компенсировали игроками, и плюс голкипер ЦСКА Гамзин хорошо сыграл. Нельзя сказать, что мы копим силы на дальнейшие матчи или плей-офф. Сейчас самое интересное», — цитирует Панина Legalbet.
На данный момент ЦСКА расположился на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» после 10 матчей замыкает восьмёрку сильнейших в таблице Востока.
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08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5) 2:0 Фатеев – 59:15 (en)
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