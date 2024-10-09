Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока НХЛ — Forbes

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги, сообщает Forbes. В прошлом году россиянин возглавил этот рейтинг вместе с форвардом «Колорадо» Натаном Маккиноном с доходом в $ 17,5 млн с учётом рекламных контрактов.

В рейтинге 2024 года Овечкин опустился на третью строчку с суммарными доходами за сезон в $ 16 млн (контракт на $ 11 млн и $ 5 млн рекламные и прочие доходы). Столько же заработает капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

На втором месте рейтинга расположился Маккиннон ($ 19,5 млн). Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ лучший снайпер прошлого сезона форвард «Торонто» Остон Мэттьюс ($ 21,7 млн).

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.