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Никитин — об игре с «Куньлунем»: иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать

Никитин — об игре с «Куньлунем»: иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Куньлунем» (3:2 ОТ), в котором ярославцы отбились с 0:2, сравняв счёт в концовке третьего периода при игре с пустыми воротами.

«Тяжёлый матч. Мы так и предполагали, поскольку первую встречу по счёту легко провели. Человеческий фактор. «Куньлунь» здорово играл, грамотно. Плюс — что смогли отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво побеждать.

Смена звеньев? Повод был хорошим — посмотреть другие сочетания. Иногда кого-то переставляешь, у ребят вопросы возникают, появляются ненужные мысли. Здесь было всё всем понятно», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Вуд, Паутов) – 11:47 (5x5)     0:2 Мойл (Вуд) – 23:49 (5x5)     1:2 Бут (Фрейз, Никулин) – 35:56 (5x3)     2:2 Рафиков (Каюмов) – 57:47 (6x5)     3:2 Шалунов (Берёзкин, Красковский) – 60:47 (3x3)    
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