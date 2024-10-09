Никитин — об игре с «Куньлунем»: иногда полезнее проявить характер, чем красиво выигрывать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Куньлунем» (3:2 ОТ), в котором ярославцы отбились с 0:2, сравняв счёт в концовке третьего периода при игре с пустыми воротами.

«Тяжёлый матч. Мы так и предполагали, поскольку первую встречу по счёту легко провели. Человеческий фактор. «Куньлунь» здорово играл, грамотно. Плюс — что смогли отыграться и вытащить матч. Иногда полезнее проявить характер, чем красиво побеждать.

Смена звеньев? Повод был хорошим — посмотреть другие сочетания. Иногда кого-то переставляешь, у ребят вопросы возникают, появляются ненужные мысли. Здесь было всё всем понятно», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.