Кравец — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть, где-то нам не повезло

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец считает, что команда имела шансы на победу в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ). Китайский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:0, однако упустил победу в основное время на последних минутах третьего периода.

«Наша команда достойную игру провела с сильным соперником. Да, где-то нам повезло. Но и «Локомотиву» повезло, когда мы не забили в меньшинстве практически в пустые ворота. Могли выиграть. Но самое главное — качество игры «пять на пять» и меньшинство были на хорошем уровне. Надо забивать в большинстве, проявить мастерство и уверенность. Но над этим будем работать. Главное, что был настрой, была работа всех четырёх звеньев. Мы играли по заданному плану и выполнили свою работу», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.