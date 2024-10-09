Кравец — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть, где-то нам не повезло

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец считает, что команда имела шансы на победу в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ). Китайский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:0, однако упустил победу в основное время на последних минутах третьего периода.
«Наша команда достойную игру провела с сильным соперником. Да, где-то нам повезло. Но и «Локомотиву» повезло, когда мы не забили в меньшинстве практически в пустые ворота. Могли выиграть. Но самое главное — качество игры «пять на пять» и меньшинство были на хорошем уровне. Надо забивать в большинстве, проявить мастерство и уверенность. Но над этим будем работать. Главное, что был настрой, была работа всех четырёх звеньев. Мы играли по заданному плану и выполнили свою работу», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.
- 9 октября 2024
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:15
-
22:00
-
21:50
-
21:46
-
21:30
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:21
-
20:07
-
19:55
-
19:36
-
19:12
-
19:03
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:09
-
17:57
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:19
-
15:59
-
15:45
-
15:28