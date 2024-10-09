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Кравец — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть, где-то нам не повезло

Кравец — о поражении от «Локомотива»: могли выиграть, где-то нам не повезло
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец считает, что команда имела шансы на победу в матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ). Китайский клуб вёл по ходу матча со счётом 2:0, однако упустил победу в основное время на последних минутах третьего периода.

«Наша команда достойную игру провела с сильным соперником. Да, где-то нам повезло. Но и «Локомотиву» повезло, когда мы не забили в меньшинстве практически в пустые ворота. Могли выиграть. Но самое главное — качество игры «пять на пять» и меньшинство были на хорошем уровне. Надо забивать в большинстве, проявить мастерство и уверенность. Но над этим будем работать. Главное, что был настрой, была работа всех четырёх звеньев. Мы играли по заданному плану и выполнили свою работу», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Вуд, Паутов) – 11:47 (5x5)     0:2 Мойл (Вуд) – 23:49 (5x5)     1:2 Бут (Фрейз, Никулин) – 35:56 (5x3)     2:2 Рафиков (Каюмов) – 57:47 (6x5)     3:2 Шалунов (Берёзкин, Красковский) – 60:47 (3x3)    
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