В раздевалке «Трактора» обыграли слова Ротенберга о поздравлении с юбилейным матчем

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Победу одержали челябинцы со счётом 2:0. «Трактор» одержал пятую победу подряд.

В раздевалке «Трактора» был вручен приз лучшему игроку матча — Александру Кадейкину, на счету которого дубль. Форвард произнёс речь и порвал майку на манекене, что является традицией победных матчей в челябинском клубе. Под майкой была надпись: «Почему нас никто не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация»

Фото: ХК «Трактор»

Это отсылка к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, возмутившегося тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.