В раздевалке «Трактора» обыграли слова Ротенберга о поздравлении с юбилейным матчем
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Победу одержали челябинцы со счётом 2:0. «Трактор» одержал пятую победу подряд.
В раздевалке «Трактора» был вручен приз лучшему игроку матча — Александру Кадейкину, на счету которого дубль. Форвард произнёс речь и порвал майку на манекене, что является традицией победных матчей в челябинском клубе. Под майкой была надпись: «Почему нас никто не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация»
Фото: ХК «Трактор»
Это отсылка к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, возмутившегося тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5) 2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)
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