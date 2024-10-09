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В раздевалке «Трактора» обыграли слова Ротенберга о поздравлении с юбилейным матчем

В раздевалке «Трактора» обыграли слова Ротенберга о поздравлении с юбилейным матчем
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Победу одержали челябинцы со счётом 2:0. «Трактор» одержал пятую победу подряд.

В раздевалке «Трактора» был вручен приз лучшему игроку матча — Александру Кадейкину, на счету которого дубль. Форвард произнёс речь и порвал майку на манекене, что является традицией победных матчей в челябинском клубе. Под майкой была надпись: «Почему нас никто не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация»

Фото: ХК «Трактор»

Это отсылка к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, возмутившегося тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Дронов, Тертышный) – 05:09 (5x5)     2:0 Кадейкин (Кэмпфер) – 48:52 (5x4)    
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