Американский нападающий «Лады» рассказал, что его удивило в России

Нападающий «Лады» Энтони Греко рассказал, что его удивило в России и отметил национальную кухню.

— Что-то конкретное вас удивило в России?

— Если честно — насколько хороша кухня! Я довольно избирательный едок, мне не нравится большое количество приправ и соусов. Но еда здесь — одна из лучших, что я ел в своей жизни! Для меня это было большим сюрпризом, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

30-летний нападающий в конце сезона-2015/2016 дебютировал в АХЛ в составе «Бриджпорт Саунд Тайгерс», а также сыграл в НХЛ, проведя по матчу за «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В общей сложности в АХЛ нападающий провёл 361 игру и набрал 235 (109+126) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.