Экс-форвард «Рейнджерс»: Шестёркин на пути к тому, чтобы стать королём Нью-Йорка

Экс-форвард «Рейнджерс», ныне нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин может стать новым королём клуба. На данный момент это звание принадлежит шведскому голкиперу Хенрику Лундквисту, завершившему карьеру.

— Игорь Шестёркин — следующий король Нью-Йорка?

— Он определённо на пути к этому! Лундквиста сложно сместить — он так долго был на вершине, был отличным вратарём. В своё время он был особенным игроком для «Рейнджерс». Но Шести точно может быть тем самым парнем, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.