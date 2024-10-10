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Греко: в Нью-Йорке было много русских тренеров. В основном они просто ругались по-русски

Греко: в Нью-Йорке было много русских тренеров. В основном они просто ругались по-русски
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Американский нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что русский язык очень сложный в изучении, и он сомневается, что ему удастся его изучить.

— К русскому языку привыкли уже?
— Нет. Я рос в Нью-Йорке, и там было много русских тренеров по навыкам и катанию. В основном они просто ругались на детей по-русски, поэтому эти-то слова я точно знал (смеётся). Когда в «Ладе» говорят такое, то я понимаю это. Но я даже не могу представить, что смогу полностью изучить язык, чтобы разговаривать на нём. Он очень сложный! — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате»:
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Эксклюзив
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
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