Греко: в Нью-Йорке было много русских тренеров. В основном они просто ругались по-русски

Американский нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что русский язык очень сложный в изучении, и он сомневается, что ему удастся его изучить.

— К русскому языку привыкли уже?

— Нет. Я рос в Нью-Йорке, и там было много русских тренеров по навыкам и катанию. В основном они просто ругались на детей по-русски, поэтому эти-то слова я точно знал (смеётся). Когда в «Ладе» говорят такое, то я понимаю это. Но я даже не могу представить, что смогу полностью изучить язык, чтобы разговаривать на нём. Он очень сложный! — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.