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Американский игрок «Лады»: после перехода был негатив из Швеции. Вообще этого не понимаю!

Американский игрок «Лады»: после перехода был негатив из Швеции. Вообще этого не понимаю!
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Нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что встретил негативную реакцию из Швеции после своего перехода в КХЛ.

— Сталкивались с негативом из Швеции после переезда в КХЛ? Дилан Сикура рассказывал, что его расстроила реакция болельщиков.
— Было немного. Но я этого вообще не понимаю! Это моя работа — я зарабатываю деньги, чтобы обеспечивать свою семью. К политике вообще никакого отношения не имею — в любой стране. Но я получал не так много сообщений от шведов. Ничего такого, что выделялось бы и сразу пришло на ум, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате»:
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Эксклюзив
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
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