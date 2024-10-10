Американский игрок «Лады»: после перехода был негатив из Швеции. Вообще этого не понимаю!

Нападающий «Лады» Энтони Греко заявил, что встретил негативную реакцию из Швеции после своего перехода в КХЛ.

— Сталкивались с негативом из Швеции после переезда в КХЛ? Дилан Сикура рассказывал, что его расстроила реакция болельщиков.

— Было немного. Но я этого вообще не понимаю! Это моя работа — я зарабатываю деньги, чтобы обеспечивать свою семью. К политике вообще никакого отношения не имею — в любой стране. Но я получал не так много сообщений от шведов. Ничего такого, что выделялось бы и сразу пришло на ум, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.