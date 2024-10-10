Американский нападающий «Лады» отреагировал на сравнение с Макдэвидом в Канаде

Нападающий «Лады» Энтони Греко отреагировал на сравнение с Коннором Макдэвидом, которое он получил от журналистов Sportsnet после рекорда скорости на матче звёзд АХЛ.

— Вы как-то установили рекорд скорости на Матче звёзд АХЛ, и в Sportsnet вас даже с Макдэвидом сравнили. Там написали: «Если вы думаете, что у него впечатляющая скорость, то взгляните, что сделал Энтони Греко».

— (Смеётся.) Тот Матч звёзд, наверное, вообще был одним из самых крутых событий в моей жизни. Не знал тогда, что проехал быстрее Макдэвида. Мне вроде говорили о рекорде в АХЛ, и я знал, что могу побить его. Здорово, что тогда это прошло в Спрингфилде, где я играл на тот момент. А через какое-то время я узнал о забеге Макдэвида. Было интересно быть частью этого, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.