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Американский нападающий «Лады» отреагировал на сравнение с Макдэвидом в Канаде

Американский нападающий «Лады» отреагировал на сравнение с Макдэвидом в Канаде
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Нападающий «Лады» Энтони Греко отреагировал на сравнение с Коннором Макдэвидом, которое он получил от журналистов Sportsnet после рекорда скорости на матче звёзд АХЛ.

— Вы как-то установили рекорд скорости на Матче звёзд АХЛ, и в Sportsnet вас даже с Макдэвидом сравнили. Там написали: «Если вы думаете, что у него впечатляющая скорость, то взгляните, что сделал Энтони Греко».
(Смеётся.) Тот Матч звёзд, наверное, вообще был одним из самых крутых событий в моей жизни. Не знал тогда, что проехал быстрее Макдэвида. Мне вроде говорили о рекорде в АХЛ, и я знал, что могу побить его. Здорово, что тогда это прошло в Спрингфилде, где я играл на тот момент. А через какое-то время я узнал о забеге Макдэвида. Было интересно быть частью этого, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Греко читайте на «Чемпионате»:
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
Эксклюзив
«Из США в России всё кажется страшнее, чем на самом деле». Интервью с легионером «Лады»
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