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Стивен Стэмкос обратился к жителям Флориды из-за сильнейшего урагана «Милтон»

Стивен Стэмкос обратился к жителям Флориды из-за сильнейшего урагана «Милтон»
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Бывший капитан клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который сейчас выступает за «Нэшвилл Предаторз», поддержал жителей Флориды, которые столкнулись с мощнейшим ураганом «Милтон». Ранее сообщалось, что «Тампа» в понедельник покинула штат Флорида из‑за надвигающегося урагана.

«Берегите себя, Флорида! Прямо сейчас думаю обо всех замечательных людях в районе Тампы», — написал Стэмкос на личной странице в социальной сети X.

По прогнозам, ураган «Милтон», которому присвоена максимальная, пятая категория, обрушился на район залива Тампа в среду вечером. Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей штата немедленно эвакуироваться.

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