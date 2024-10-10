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Сидни Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по количеству сезонов в НХЛ

Сидни Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по количеству сезонов в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24     0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23     0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48     0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39    

В этой встрече на лёд в составе «Питтсбурга» вышел канадский нападающий Сидни Кросби. Для канадца это стал 20-й сезон в составе «Питтсбурга», что стало рекордом франшизы. У российского нападающего Евгения Малкина и канадского защитника Криса Летанга, на счету которых 19 сезонов.

Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 82 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 52 результативные передачи.

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