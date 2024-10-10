Артемий Панарин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 71 результативную передачу.

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