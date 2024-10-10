«Монреаль» обыграл «Торонто», у Монтембо 47 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победную шайбу забросил Коул Кофилд. Голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо сделал 47 сейвов.

В следующем матче «Монреаль» встретится с «Бостон Брюинз», а «Торонто» проведёт матч с «Нью-Джерси Дэвилз». Оба матча пройдут 11 октября.

Действующим победителем НХЛ является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии плей-офф обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

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