«Монреаль» обыграл «Торонто», у Монтембо 47 сейвов
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кофилд (Слафковски, Дак) – 07:48 (pp)
Победную шайбу забросил Коул Кофилд. Голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо сделал 47 сейвов.
В следующем матче «Монреаль» встретится с «Бостон Брюинз», а «Торонто» проведёт матч с «Нью-Джерси Дэвилз». Оба матча пройдут 11 октября.
Действующим победителем НХЛ является «Флорида Пантерз», которая в финальной серии плей-офф обыграла «Эдмонтон Ойлерз».
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