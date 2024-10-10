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Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24     0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23     0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48     0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39     0:5 Крайдер – 51:35 (sh)     0:6 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 56:59    

Дубль в составе победителей на счету Криса Крайдера. Ещё по шайбе забросили Сэм Кэррик, Алекси Лафреньер, Филип Хитил и Винсент Трочек.

Звёздный российский нападающий гостей Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Его соотечественник и одноклубник Игорь Шестёркин начал сезон с шат-аута, сделав 29 сейвов. Этот матч стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Рейнджерс» 13 октября примут дома дебютанта лиги «Юту». «Пингвинз» 11 октября сыграют в гостевом матче с «Детройт Ред Уингз».

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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