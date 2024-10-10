Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:6).
Дубль в составе победителей на счету Криса Крайдера. Ещё по шайбе забросили Сэм Кэррик, Алекси Лафреньер, Филип Хитил и Винсент Трочек.
Звёздный российский нападающий гостей Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи. Его соотечественник и одноклубник Игорь Шестёркин начал сезон с шат-аута, сделав 29 сейвов. Этот матч стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.
В следующем матче «Рейнджерс» 13 октября примут дома дебютанта лиги «Юту». «Пингвинз» 11 октября сыграют в гостевом матче с «Детройт Ред Уингз».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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