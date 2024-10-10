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Игорь Шестёркин повторил историческое достижение «Рейнджерс» 68-летней давности

Игорь Шестёркин повторил историческое достижение «Рейнджерс» 68-летней давности
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24     0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23     0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48     0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39     0:5 Крайдер – 51:35 (sh)     0:6 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 56:59    

Одним из главных героев матча традиционно стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыгравший «на ноль» и отразивший 29 бросков из 29. Таким образом, россиянин стал первым вратарём «Рейнджерс» с 1956 года, кому удалось оформить шат-аут в первом матче сезона.

Отметим, в этой встрече звёздный российский нападающий гостей Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

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