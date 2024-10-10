Игорь Шестёркин повторил историческое достижение «Рейнджерс» 68-летней давности

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0:6.

Одним из главных героев матча традиционно стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыгравший «на ноль» и отразивший 29 бросков из 29. Таким образом, россиянин стал первым вратарём «Рейнджерс» с 1956 года, кому удалось оформить шат-аут в первом матче сезона.

Отметим, в этой встрече звёздный российский нападающий гостей Артемий Панарин записал на свой счёт две результативные передачи.

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