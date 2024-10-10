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Голкипер «Монреаля» Монтембо установил исторический рекорд НХЛ в первом же матче сезона

Голкипер «Монреаля» Монтембо установил исторический рекорд НХЛ в первом же матче сезона
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо отметился 47 отражёнными бросками в стартовом матче своей команды в новом сезоне НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кофилд (Слафковски, Дак) – 07:48 (pp)    

Этот результат помог Монтембо установить исторический рекорд лиги по количеству сейвов, сделанных в первом матче нового регулярного чемпионата с сезона-1955/1956, когда данный элемент стал учитываться в статистике. Только два голкипера в истории смогли оформить 40 или более сейвов в стартовом матче сезоне — Филип Густавссон (41 в 2023 году) и Марк-Андре Флёри (40 в 2006 году).

Напомним, 27-летний Монтембо продлил контракт с «Канадиенс» на три года и $ 9,45 млн в декабре. Также на счету голкипера в НХЛ выступления за «Флориду Пантерз».

В следующем матче «Монреаль» 11 октября сыграет на выезде с «Бостон Брюинз».

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