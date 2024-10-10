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Шестёркин отказался отвечать на вопрос о своём контракте после разгрома «Питтсбурга»

Шестёркин отказался отвечать на вопрос о своём контракте после разгрома «Питтсбурга»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не стал отвечать на вопрос о переговорах по новому контракту с клубом после крупной победы в стартовом матче нового сезона над «Питтсбург Пингвинз» (6:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24     0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23     0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48     0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39     0:5 Крайдер – 51:35 (sh)     0:6 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 56:59    

«Игоря несколько раз спросили о его контракте в раздевалке, но он повторял: «Я не хочу об этом говорить». Хотел оставаться сфокусированным на команде», — написал журналист НХЛ Винс Меркольяно в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. По слухам, россиянин хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ, зарабатывая около $ 12 млн в год. На данный момент у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.

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