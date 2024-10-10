Шестёркин отказался отвечать на вопрос о своём контракте после разгрома «Питтсбурга»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин не стал отвечать на вопрос о переговорах по новому контракту с клубом после крупной победы в стартовом матче нового сезона над «Питтсбург Пингвинз» (6:0).

«Игоря несколько раз спросили о его контракте в раздевалке, но он повторял: «Я не хочу об этом говорить». Хотел оставаться сфокусированным на команде», — написал журналист НХЛ Винс Меркольяно в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. По слухам, россиянин хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ, зарабатывая около $ 12 млн в год. На данный момент у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.