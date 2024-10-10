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Чешский нападающий «Колорадо» попал в историю НХЛ просто по факту выхода на лёд

Чешский нападающий «Колорадо» попал в историю НХЛ просто по факту выхода на лёд
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В эти минуты в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». На данный момент позади первый период, счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49    

В этом матче дебютировал в НХЛ чешский нападающий «лавин» Иван Иван. Он стал первым хоккеистом в истории лиги с абсолютно одинаковыми именем и фамилией.

Минувший сезон 22-летний форвард провёл в «Колорадо Иглз», выступающем в АХЛ. В 70 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф чех набрал 32 (13+19) очка.

Напомним, в прошлом сезоне «Колорадо» вылетел во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4).

Матч «Вегас» — «Колорадо» является первым для обеих команд в новом сезоне.

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