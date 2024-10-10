Чешский нападающий «Колорадо» попал в историю НХЛ просто по факту выхода на лёд

В эти минуты в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». На данный момент позади первый период, счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

В этом матче дебютировал в НХЛ чешский нападающий «лавин» Иван Иван. Он стал первым хоккеистом в истории лиги с абсолютно одинаковыми именем и фамилией.

Минувший сезон 22-летний форвард провёл в «Колорадо Иглз», выступающем в АХЛ. В 70 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф чех набрал 32 (13+19) очка.

Напомним, в прошлом сезоне «Колорадо» вылетел во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4).

Матч «Вегас» — «Колорадо» является первым для обеих команд в новом сезоне.