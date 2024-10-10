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Барбашёв забросил первую шайбу в новом сезоне, поразив ворота Георгиева в игре с «Эвеланш»

Барбашёв забросил первую шайбу в новом сезоне, поразив ворота Георгиева в игре с «Эвеланш»
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В эти минуты в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». На данный момент стартовал второй период, счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2-й период
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49    

Вторую шайбу «рыцарей» в этой встрече забросил российский нападающий Иван Барбашёв, поразив ворота своего соотечественника Александра Георгиева.

«Чемпионат» предлагает посмотреть дебютный гол россиянина в новом сезоне НХЛ:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также российский форвард стал одним из ассистентов третьего гола «Вегаса», который забил Марк Стоун.

Напомним, 28-летний Барбашёв выступает за «Вегас» с сезона-2022/2023. В минувшем сезоне он набрал 49 (19+30) очков в 89 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф.

Матч «Вегас» — «Колорадо» является первым для обеих команд в новом сезоне.

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