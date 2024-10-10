Барбашёв забросил первую шайбу в новом сезоне, поразив ворота Георгиева в игре с «Эвеланш»

В эти минуты в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». На данный момент стартовал второй период, счёт в матче 3:1 в пользу хозяев.
Вторую шайбу «рыцарей» в этой встрече забросил российский нападающий Иван Барбашёв, поразив ворота своего соотечественника Александра Георгиева.
«Чемпионат» предлагает посмотреть дебютный гол россиянина в новом сезоне НХЛ:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Также российский форвард стал одним из ассистентов третьего гола «Вегаса», который забил Марк Стоун.
Напомним, 28-летний Барбашёв выступает за «Вегас» с сезона-2022/2023. В минувшем сезоне он набрал 49 (19+30) очков в 89 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф.
Матч «Вегас» — «Колорадо» является первым для обеих команд в новом сезоне.
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