Маккиннон выдал пятый результат среди действующих игроков НХЛ по скорости набора 900 очков

В эти минуты в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий гостей Натан Маккиннон отметился к этому моменту двумя результативными передачами. Первый из его ассистов принёс канадцу 900-е очко за карьеру в НХЛ. На это ему понадобилось 792 матча, что является пятым по быстроте результатом среди действующих хоккеистов лиги. Быстрее аналогичного достижения смогли добиться только Александр Овечкин (764), Евгений Малкин (762), Сидни Кросби (677) и Коннор Макдэвид (602).

Нынешний сезон стал уже 12-м для Маккиннона в составе «Колорадо». В прошлом сезоне он стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» — награды, вручаемой хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.