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Маккиннон выдал пятый результат среди действующих игроков НХЛ по скорости набора 900 очков

Маккиннон выдал пятый результат среди действующих игроков НХЛ по скорости набора 900 очков
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В эти минуты в Парадайсе (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Перерыв
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)    

Звёздный нападающий гостей Натан Маккиннон отметился к этому моменту двумя результативными передачами. Первый из его ассистов принёс канадцу 900-е очко за карьеру в НХЛ. На это ему понадобилось 792 матча, что является пятым по быстроте результатом среди действующих хоккеистов лиги. Быстрее аналогичного достижения смогли добиться только Александр Овечкин (764), Евгений Малкин (762), Сидни Кросби (677) и Коннор Макдэвид (602).

Нынешний сезон стал уже 12-м для Маккиннона в составе «Колорадо». В прошлом сезоне он стал обладателем «Харт Мемориал Трофи» — награды, вручаемой хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

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