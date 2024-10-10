Шестёркин — о шат-ауте с «Питтсбургом»: команда проделала огромную работу возле моих ворот

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями от крупной победы над «Питтсбург Пингвинз» (6:0) в первом матче нового сезона НХЛ.
«Хорошие ощущения. Мы заработали два очка. Здорово поработали. Они усиленно шли на ворота в первые десять минут. Так что команда проделала огромную работу возле моих ворот. А я просто старался играть в свою игру», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.
Напомним, в этом матче 28-летний Шестёркин стал первым вратарём «Рейнджерс» с 1956 года, кому удалось оформить шат-аут в стартовом матче сезона.
Ранее россиянин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал Шестёркину соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. По слухам, россиянин хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ, зарабатывая около $ 12 млн в год.
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