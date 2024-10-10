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«Эдмонтон» дома проигрывает 0:5 «Виннипегу» после двух периодов, ведя по броскам 24:15

«Эдмонтон» дома проигрывает 0:5 «Виннипегу» после двух периодов, ведя по броскам 24:15
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс». После двух периодов гости громят прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
0 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 14:54     0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Пионк) – 18:35     0:3 Купари (Моррисси, Бэррон) – 24:17     0:4 Сэмберг (Эпплтон, Лаури) – 24:37     0:5 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 29:33 (pp)    

Примечательно, что по броскам в створ серьёзное преимущество именно у «Эдмонтона» — 24:15. У «Джетс» отличились Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон, Расмус Купари, Дилан Сэмберг и Кайл Коннор. Ассистентский дубль на счету Нино Нидеррайтера, Мэйсона Эплтона и Джоша Моррисси.

После пятой пропущенной шайбы «нефтяники» произвели замену вратаря. Вместо начавшего матч Стюарта Скиннера на лёд вышел Кэлвин Пикар.

Отметим, что этот матч является первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.

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