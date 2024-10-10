Кросби прокомментировал разгром от «Рейнджерс» в первом матче нового сезона НХЛ

Звёздный капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о разгромном поражении своей команды от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:6) в первом матче нового сезона НХЛ.
«Мы провалились и пытались найти возможности вернуться в игру. Они команда, которой если ты предоставляешь шансы, то они ими воспользуются. Так что мы уступали и старались догнать соперника.
Это не имеет ничего общего с прошлым сезоном. Это означает, что у нас небольшие трудности на старте сезона, и у нас не получилось показать свою игру», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.
Для 37-летнего Кросби этот сезон стал 20-м в составе «Питтсбурга», что является рекордом франшизы.
Напомним, в этом матче шат-аут оформил российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразив все 29 бросков по своим воротам.
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