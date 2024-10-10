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Кросби прокомментировал разгром от «Рейнджерс» в первом матче нового сезона НХЛ

Кросби прокомментировал разгром от «Рейнджерс» в первом матче нового сезона НХЛ
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Звёздный капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о разгромном поражении своей команды от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:6) в первом матче нового сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24     0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23     0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48     0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39     0:5 Крайдер – 51:35 (sh)     0:6 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 56:59    

«Мы провалились и пытались найти возможности вернуться в игру. Они команда, которой если ты предоставляешь шансы, то они ими воспользуются. Так что мы уступали и старались догнать соперника.

Это не имеет ничего общего с прошлым сезоном. Это означает, что у нас небольшие трудности на старте сезона, и у нас не получилось показать свою игру», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

Для 37-летнего Кросби этот сезон стал 20-м в составе «Питтсбурга», что является рекордом франшизы.

Напомним, в этом матче шат-аут оформил российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразив все 29 бросков по своим воротам.

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