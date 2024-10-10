«Виннипег» в гостях забросил шесть безответных шайб «Эдмонтону» в первой игре сезона НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» потерпел крупное поражение от «Виннипег Джетс» (0:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 14:54 0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Пионк) – 18:35 0:3 Купари (Моррисси, Бэррон) – 24:17 0:4 Сэмберг (Эпплтон, Лаури) – 24:37 0:5 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 29:33 (pp) 0:6 Шайфли (Элерс, Виларди) – 54:14 (pp)
В составе победителей шайбами отметились Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон, Расмус Купари, Дилан Сэмберг, Кайл Коннор и Марк Шайфли.
Звёздный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил матч с показателем полезности «-2». Такой же показатель и у другого лидера «нефтяников» Леона Драйзайтля.
Отметим, что этот матч стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.
Напомним, в минувшем сезоне «Эдмонтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором уступил в серии «Флориде Пантерз» (3-4).
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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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