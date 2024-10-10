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«Виннипег» в гостях забросил шесть безответных шайб «Эдмонтону» в первой игре сезона НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» потерпел крупное поражение от «Виннипег Джетс» (0:6).

В составе победителей шайбами отметились Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон, Расмус Купари, Дилан Сэмберг, Кайл Коннор и Марк Шайфли.

Звёздный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил матч с показателем полезности «-2». Такой же показатель и у другого лидера «нефтяников» Леона Драйзайтля.

Отметим, что этот матч стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Эдмонтон» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором уступил в серии «Флориде Пантерз» (3-4).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.