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Ванкувер Кэнакс — Калгари Флэймз, результат матча 10 октября 2024, счёт 5:6 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Кузьменко помог «Калгари» одержать волевую победу в матче с «Ванкувером» в НХЛ
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В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали хоккеисты «Калгари».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Спронг (Гронек, Хайнен) – 09:40 (pp)     2:0 Бёзер (Дебраск, Петтерссон) – 11:48 (pp)     3:0 Гарланд (Хёгландер, Рятю) – 12:16     3:1 Манта – 15:48 (sh)     4:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 17:18     4:2 Андерссон (Кадри, Кузьменко) – 37:01     4:3 Поспишил (Манта, Баль) – 42:41     4:4 Уигар (Зари, Кадри) – 48:16 (pp)     4:5 Юбердо (Пахал, Бин) – 50:40     5:5 Миллер (Хьюз) – 58:23     5:6 Зари (Поспишил, Андерссон) – 61:33    

В составе победителей отличились Энтони Манта, Расмус Андерссон, Коннор Зари, Мартин Поспишил, Маккензи Уигар и Джонатан Юбердо. Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко отметился в матче голевой передачей. Другой россиянин Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».

За хозяев забили Даниэль Спронг, Брок Бёзер (дубль), Джей Ти Миллер и Конор Гарланд.

Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начался 4 октября. Для обеих команд эти матчи стали первыми в новом розыгрыше регулярки.

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