Ассист Кузьменко помог «Калгари» одержать волевую победу в матче с «Ванкувером» в НХЛ

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали хоккеисты «Калгари».
В составе победителей отличились Энтони Манта, Расмус Андерссон, Коннор Зари, Мартин Поспишил, Маккензи Уигар и Джонатан Юбердо. Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко отметился в матче голевой передачей. Другой россиянин Даниил Мироманов завершил встречу с показателем полезности «-1».
За хозяев забили Даниэль Спронг, Брок Бёзер (дубль), Джей Ти Миллер и Конор Гарланд.
Напомним, сезон-2024/2025 НХЛ начался 4 октября. Для обеих команд эти матчи стали первыми в новом розыгрыше регулярки.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
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