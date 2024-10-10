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Четыре очка Барбашёва и ассистентский покер Айкела помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

Четыре очка Барбашёва и ассистентский покер Айкела помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (8:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)     5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59     6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp)     7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54     8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24    

Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился в этой встрече дублем и двумя результативными передачами. Также по две шайбы у «рыцарей» записали на свой счёт Виктор Олофссон и Марк Стоун. Ещё по голу в составе победителей забили Зак Уайтклауд и Бретт Хауден. Звёздный форвард «Вегаса» Джек Айкел отметился в этом матче ассистентским покером.

У гостей хет-трик на счету Микко Рантанена. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Кейси Миттельштадт. Звёздный нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон завершил матч с двумя результативными передачами. Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 14 бросков.

Этот матч стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.

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Барбашёв забросил первую шайбу в новом сезоне, поразив ворота Георгиева в игре с «Эвеланш»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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