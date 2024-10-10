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Четыре очка Барбашёва и ассистентский покер Айкела помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (8:4).

Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился в этой встрече дублем и двумя результативными передачами. Также по две шайбы у «рыцарей» записали на свой счёт Виктор Олофссон и Марк Стоун. Ещё по голу в составе победителей забили Зак Уайтклауд и Бретт Хауден. Звёздный форвард «Вегаса» Джек Айкел отметился в этом матче ассистентским покером.

У гостей хет-трик на счету Микко Рантанена. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Кейси Миттельштадт. Звёздный нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон завершил матч с двумя результативными передачами. Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 14 бросков.

Этот матч стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.