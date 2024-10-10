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10 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ и КХЛ, результаты тенниса, рекорд, Криштиану Роналду

Исторический «сухарь» Шестёркина, переговоры по контракту Роналду. Главное к утру
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Шат-аут голкипера Игоря Шестёркина и две результативные передачи форварда Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Питтсбург Пингвинз» в первом матче сезона НХЛ, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл встречу с руководством клуба по поводу своего будущего в команде, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Ухане, уступив Магде Линетт из Польши. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шат-аут Шестёркина и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург».
  2. Криштиану Роналду провёл встречу с руководством «Аль-Насра», известны подробности.
  3. Дарья Касаткина проиграла Магде Линетт в третьем круге и покинула «тысячник» в Ухане.
  4. Игорь Шестёркин повторил историческое достижение «Рейнджерс» 68-летней давности.
  5. «Локомотив» спас матч с «Куньлунем» в конце 3-го периода и выиграл в овертайме.
  6. Хави и Лапорта проигнорировали друг друга на прощальной церемонии Иньесты — источник.
  7. Александр Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока НХЛ — Forbes.
  8. «Аль-Наср» уверен в трансфере Де Брёйне, ему предложат контракт, который требовал Роналду.
  9. Сидни Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по количеству сезонов в НХЛ.
  10. Голкипер «Монреаля» Монтембо установил исторический рекорд НХЛ в первом же матче сезона.
  11. Ассист Кузьменко помог «Калгари» одержать волевую победу в матче с «Ванкувером» в НХЛ.
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