Исторический «сухарь» Шестёркина, переговоры по контракту Роналду. Главное к утру

Шат-аут голкипера Игоря Шестёркина и две результативные передачи форварда Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Питтсбург Пингвинз» в первом матче сезона НХЛ, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл встречу с руководством клуба по поводу своего будущего в команде, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Ухане, уступив Магде Линетт из Польши. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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