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НХЛ регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 10 октября

НХЛ регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 10 октября
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Сегодня, 10 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кофилд (Слафковски, Дак) – 07:48 (pp)    

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24     0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23     0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48     0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39     0:5 Крайдер – 51:35 (sh)     0:6 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 56:59    

В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» потерпел крупное поражение от «Виннипег Джетс» (0:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 14:54     0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Пионк) – 18:35     0:3 Купари (Моррисси, Бэррон) – 24:17     0:4 Сэмберг (Эпплтон, Лаури) – 24:37     0:5 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 29:33 (pp)     0:6 Шайфли (Элерс, Виларди) – 54:14 (pp)    

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (8:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)     5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59     6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp)     7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54     8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24    

На льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали хоккеисты «Калгари».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Спронг (Гронек, Хайнен) – 09:40 (pp)     2:0 Бёзер (Дебраск, Петтерссон) – 11:48 (pp)     3:0 Гарланд (Хёгландер, Рятю) – 12:16     3:1 Манта – 15:48 (sh)     4:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 17:18     4:2 Андерссон (Кадри, Кузьменко) – 37:01     4:3 Поспишил (Манта, Баль) – 42:41     4:4 Уигар (Зари, Кадри) – 48:16 (pp)     4:5 Юбердо (Пахал, Бин) – 50:40     5:5 Миллер (Хьюз) – 58:23     5:6 Зари (Поспишил, Андерссон) – 61:33    
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