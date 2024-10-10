НХЛ регулярный чемпионат-2024/2025: результаты на 10 октября

Сегодня, 10 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.
В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:6).
В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» потерпел крупное поражение от «Виннипег Джетс» (0:6).
В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (8:4).
На льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Победу в овертайме со счётом 6:5 одержали хоккеисты «Калгари».
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