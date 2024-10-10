Шестёркин — пятый вратарь в истории «Рейнджерс» с победами в трёх матчах открытия сезона

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил шат-аут в сегодняшнем матче своей команды с «Питтсбург Пингвинз» (6:0), который стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.
Таким образом, это уже третий раз в карьере россиянина, когда он одерживет победу в матче открытия сезона для «Рейнджерс». Ранее в истории франшизы такое удавалось лишь четырём голкиперам: Хенрику Лундквисту (8 раз), Гампу Уорсли (5 раз), Джону Россу Роучу (4 раза) и Эду Джакомину (3 раза).
Напомним, в матче с «Питтсбургом» Шестёркин отразил 29 бросков.
Ранее сообщалось, что Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. По слухам, Игорь хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ, зарабатывая около $ 12 млн в год.
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