Шестёркин — пятый вратарь в истории «Рейнджерс» с победами в трёх матчах открытия сезона

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил шат-аут в сегодняшнем матче своей команды с «Питтсбург Пингвинз» (6:0), который стал первым для обеих команд в новом сезоне НХЛ.

Таким образом, это уже третий раз в карьере россиянина, когда он одерживет победу в матче открытия сезона для «Рейнджерс». Ранее в истории франшизы такое удавалось лишь четырём голкиперам: Хенрику Лундквисту (8 раз), Гампу Уорсли (5 раз), Джону Россу Роучу (4 раза) и Эду Джакомину (3 раза).

Напомним, в матче с «Питтсбургом» Шестёркин отразил 29 бросков.

Ранее сообщалось, что Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. По слухам, Игорь хочет стать самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ, зарабатывая около $ 12 млн в год.