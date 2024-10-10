«Деморализует, когда не можешь доверять своему вратарю». Журналист НХЛ об игре Георгиева

Журналист НХЛ Дрю Ливингстоун покритиковал российского голкипера «Колорадо» Александра Георгиева за игру с «Вегасом» (5:8). Россиянин пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён после второго периода.

«Очевидно, что это поражение не только на совести Георгиева, но вы бы хотели, чтобы один из этих бросков был остановлен. Деморализует, когда вы не можете доверять своему вратарю, в тот момент, когда вы рассчитываете на него. Но это лишь первая игра сезона против очень хорошей команды, так что посмотрим, как он будет играть дальше. Его версия плей-офф где-то там», – написал журналист в своём аккаунте в соцсети.