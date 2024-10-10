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«Деморализует, когда не можешь доверять своему вратарю». Журналист НХЛ об игре Георгиева

«Деморализует, когда не можешь доверять своему вратарю». Журналист НХЛ об игре Георгиева
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Журналист НХЛ Дрю Ливингстоун покритиковал российского голкипера «Колорадо» Александра Георгиева за игру с «Вегасом» (5:8). Россиянин пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён после второго периода.

«Очевидно, что это поражение не только на совести Георгиева, но вы бы хотели, чтобы один из этих бросков был остановлен. Деморализует, когда вы не можете доверять своему вратарю, в тот момент, когда вы рассчитываете на него. Но это лишь первая игра сезона против очень хорошей команды, так что посмотрим, как он будет играть дальше. Его версия плей-офф где-то там», – написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)     5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59     6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp)     7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54     8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24    
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