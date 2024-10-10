Вратарь «Виннипега» Хеллебайк стал автором уникального достижения в истории франшизы
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк оформил шат-аут в стартовом матче своей команды в новом сезоне НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:0), который прошёл на домашней арене последних.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 14:56 0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Пионк) – 18:35 0:3 Купари (Моррисси, Бэррон) – 24:17 0:4 Сэмберг (Эпплтон, Лаури) – 24:37 0:5 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 29:33 (pp) 0:6 Шайфли (Элерс, Виларди) – 54:14 (pp)
Таким образом, 31-летний американец стал первым вратарём в истории франшизы, которому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче открытия сезона. В игре с «нефтяниками» Хеллебайк отразил все 32 броска.
Напомним, по итогам прошлого сезона Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи» — индивидуальной награды, вручаемой вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.
В следующем матче «Виннипег» 12 октября примет дома «Чикаго Блэкхоукс».
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