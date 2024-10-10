Вратарь «Виннипега» Хеллебайк стал автором уникального достижения в истории франшизы

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк оформил шат-аут в стартовом матче своей команды в новом сезоне НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (6:0), который прошёл на домашней арене последних.

Таким образом, 31-летний американец стал первым вратарём в истории франшизы, которому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче открытия сезона. В игре с «нефтяниками» Хеллебайк отразил все 32 броска.

Напомним, по итогам прошлого сезона Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи» — индивидуальной награды, вручаемой вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов.

В следующем матче «Виннипег» 12 октября примет дома «Чикаго Блэкхоукс».