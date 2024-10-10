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Барбашёв забил «гол года» в первом матче сезона с «Колорадо»

Барбашёв забил «гол года» в первом матче сезона с «Колорадо»
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв стал автором уникального по красоте гола в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (8:4), который стал первым для обеих команд в новом сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)     5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59     6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp)     7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54     8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24    

За шесть минут до окончания третьего периода при счёте 6:4 в пользу «рыцарей» россиянин получил шайбу на своей синей линии, прокатился с ней через всю площадку, уйдя от защитника гостей Самуэля Жирара, и эффектным бэкхендом направил шайбу в ворота Юстуса Аннунена.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятной шайбы российского форварда:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в этом матче на счету Барбашёва дубль и две результативные передачи.

28-летний Барбашёв выступает за «Вегас» с сезона-2022/2023. В минувшем сезоне он набрал 49 (19+30) очков в 89 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф.

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