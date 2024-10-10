Барбашёв забил «гол года» в первом матче сезона с «Колорадо»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв стал автором уникального по красоте гола в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (8:4), который стал первым для обеих команд в новом сезоне.
За шесть минут до окончания третьего периода при счёте 6:4 в пользу «рыцарей» россиянин получил шайбу на своей синей линии, прокатился с ней через всю площадку, уйдя от защитника гостей Самуэля Жирара, и эффектным бэкхендом направил шайбу в ворота Юстуса Аннунена.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео невероятной шайбы российского форварда:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в этом матче на счету Барбашёва дубль и две результативные передачи.
28-летний Барбашёв выступает за «Вегас» с сезона-2022/2023. В минувшем сезоне он набрал 49 (19+30) очков в 89 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф.
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