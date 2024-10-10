«Он сделал несколько важных сейвов». Лавиолетт — об игре Шестёркина с «Питтсбургом»
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт отметил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Питтсбургом» (6:0). Россиянин оформил шат-аут, отразив все 29 бросков по воротам.
«Нам нужно было пережить первые 10 или 12 минут матча. Шести сделал несколько действительно важных сейвов в тот момент. Затем, последние, может быть, восемь минут первого периода, я думаю, что мы включились в нападении. Стали генерировать опасные моменты и смогли перенести это и на второй период», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
Таким образом, Шестёркин стал первым вратарём «Рейнджерс» с 1956 года, кому удалось оформить шат-аут в первом матче сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кэррик (Труба, Бродзински) – 02:24 0:2 Лафреньер (Панарин) – 17:23 0:3 Крайдер (Труба, Смит) – 19:48 0:4 Хитил (Кайлли) – 29:39 0:5 Крайдер – 51:35 (sh) 0:6 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 56:59
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