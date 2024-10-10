«Он сделал несколько важных сейвов». Лавиолетт — об игре Шестёркина с «Питтсбургом»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт отметил игру голкипера Игоря Шестёркина в матче с «Питтсбургом» (6:0). Россиянин оформил шат-аут, отразив все 29 бросков по воротам.

«Нам нужно было пережить первые 10 или 12 минут матча. Шести сделал несколько действительно важных сейвов в тот момент. Затем, последние, может быть, восемь минут первого периода, я думаю, что мы включились в нападении. Стали генерировать опасные моменты и смогли перенести это и на второй период», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Таким образом, Шестёркин стал первым вратарём «Рейнджерс» с 1956 года, кому удалось оформить шат-аут в первом матче сезона.