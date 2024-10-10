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«Колорадо» отправил российского нападающего Николая Коваленко в АХЛ

«Колорадо» отправил российского нападающего Николая Коваленко в АХЛ
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«Колорадо Эвеланш» отправил российского нападающего Николая Коваленко и чешского форварда Ивана Ивана в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Игроки будут выступать за «Колорадо Иглс».

Коваленко принял участие в сегодняшнем матче с «Вегасом» (5:8). Россиянин провёл на площадке 14 минут и 57 секунд, не отметился результативными действиями и записал на свой счёт отрицательный показатель полезности «-1». Коваленко выходил на лёд в концовке матча, когда «Эвеланш» играли с пустыми воротами.

В прошлом сезоне АХЛ Коваленко принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Также на его счету одна шайба в двух играх плей-офф АХЛ.

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