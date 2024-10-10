Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв оценил свой дубль в победном матче с «Колорадо»
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв прокомментировал победу в первом матче сезона с «Колорадо» (8:4). Россиянин отметился дублем и двумя результативными передачами.
«Играть с Айкелом и Стоуном в одном звене весело. Это было здорово. Нам нужно будет ещё многое доказать в ближайшие пару дней, но, знаете, забить пару голов и выиграть игру, вот что самое главное для меня.
Хотел ли я оформить хет-трик голом в пустые ворота в концовке матча? Соперник пытался помешать мне сделать это. Когда ты играешь концовку против таких звёзд как Маккиннон, Рантанен и Макар, тебе нужно играть умно и просто постараться завершить игру победой», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48 1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15 2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32 3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57 3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp) 4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49 4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32 5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp) 5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59 6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp) 7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54 8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24
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