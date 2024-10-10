Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв оценил свой дубль в победном матче с «Колорадо»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв прокомментировал победу в первом матче сезона с «Колорадо» (8:4). Россиянин отметился дублем и двумя результативными передачами.

«Играть с Айкелом и Стоуном в одном звене весело. Это было здорово. Нам нужно будет ещё многое доказать в ближайшие пару дней, но, знаете, забить пару голов и выиграть игру, вот что самое главное для меня.

Хотел ли я оформить хет-трик голом в пустые ворота в концовке матча? Соперник пытался помешать мне сделать это. Когда ты играешь концовку против таких звёзд как Маккиннон, Рантанен и Макар, тебе нужно играть умно и просто постараться завершить игру победой», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.