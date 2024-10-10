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Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв оценил свой дубль в победном матче с «Колорадо»

Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв оценил свой дубль в победном матче с «Колорадо»
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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв прокомментировал победу в первом матче сезона с «Колорадо» (8:4). Россиянин отметился дублем и двумя результативными передачами.

«Играть с Айкелом и Стоуном в одном звене весело. Это было здорово. Нам нужно будет ещё многое доказать в ближайшие пару дней, но, знаете, забить пару голов и выиграть игру, вот что самое главное для меня.

Хотел ли я оформить хет-трик голом в пустые ворота в концовке матча? Соперник пытался помешать мне сделать это. Когда ты играешь концовку против таких звёзд как Маккиннон, Рантанен и Макар, тебе нужно играть умно и просто постараться завершить игру победой», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)     5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59     6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp)     7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54     8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24    
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