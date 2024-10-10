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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал причины поражения в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал причины поражения в матче с «Вегасом»
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал причины поражения в матче с «Вегасом» (4:8) и отметил большое количество ошибок хоккеистов «Эвеланш» в обороне.

«Без вопросов, самой большой проблемой было предотвращение быстрых отрывов и пропущенные голы в следующих сменах после забитых. Они забили четыре гола в быстрых отрывах. Количество упущенных нами голевых моментов не было проблемой. Мы делали некоторые хорошие вещи по ходу игры. Каждый раз, когда мы возвращались в игру, следом мы совершали очередную ошибку. И каждая наша ошибка заканчивалась шайбой в наших воротах», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48     1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15     2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32     3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57     3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp)     4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49     4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32     5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp)     5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59     6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp)     7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54     8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24    
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