Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал причины поражения в матче с «Вегасом» (4:8) и отметил большое количество ошибок хоккеистов «Эвеланш» в обороне.

«Без вопросов, самой большой проблемой было предотвращение быстрых отрывов и пропущенные голы в следующих сменах после забитых. Они забили четыре гола в быстрых отрывах. Количество упущенных нами голевых моментов не было проблемой. Мы делали некоторые хорошие вещи по ходу игры. Каждый раз, когда мы возвращались в игру, следом мы совершали очередную ошибку. И каждая наша ошибка заканчивалась шайбой в наших воротах», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.