Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал причины поражения в матче с «Вегасом»
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар назвал причины поражения в матче с «Вегасом» (4:8) и отметил большое количество ошибок хоккеистов «Эвеланш» в обороне.
«Без вопросов, самой большой проблемой было предотвращение быстрых отрывов и пропущенные голы в следующих сменах после забитых. Они забили четыре гола в быстрых отрывах. Количество упущенных нами голевых моментов не было проблемой. Мы делали некоторые хорошие вещи по ходу игры. Каждый раз, когда мы возвращались в игру, следом мы совершали очередную ошибку. И каждая наша ошибка заканчивалась шайбой в наших воротах», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
8 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 10:48 1:1 Олофссон (Пьетранджело, Теодор) – 11:15 2:1 Барбашёв (Ханифин, Айкел) – 18:32 3:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 18:57 3:2 Рантанен (Макар, Маккиннон) – 24:15 (pp) 4:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 25:49 4:3 Миттельштадт (Жирар, Мэнсон) – 37:32 5:3 Олофссон (Теодор, Гертл) – 39:46 (pp) 5:4 Рантанен (Макар, Жирар) – 46:59 6:4 Стоун (Айкел, Теодор) – 48:29 (pp) 7:4 Барбашёв (Макнэбб) – 53:54 8:4 Хауден (Пирсон, Стоун) – 59:24
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