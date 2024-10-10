Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ выбрала трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялись пять матчей.

Второй звездой игрового дня в НХЛ стал российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. На счету россиянина голевой дубль и две результативные передачи в матче с «Колорадо» (8:4).

Третьей звездой игрового дня признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, оформивший шат-аут в матче с «Эдмонтоном». Голкипер отразил все 30 бросков по воротам.

Первой звездой дня признан вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо. Голкипер провёл «сухой» матч с «Торонто», отразив все 48 бросков по воротам. Этот результат помог Монтембо установить исторический рекорд лиги по количеству сейвов, сделанных в первом матче нового регулярного чемпионата с сезона-1955/1956, когда данный элемент стал учитываться в статистике.