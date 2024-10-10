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«Великий игрок, доказавший уже всем всё». Экс-игрок «Рейнджерс» — об ожиданиях от Овечкина

«Великий игрок, доказавший уже всем всё». Экс-игрок «Рейнджерс» — об ожиданиях от Овечкина
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Вице-президент КХЛ по развитию и бывшая звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Валерий Каменский поделился ожиданиями от игры капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ и пожелал россиянину обойтись без травм.

— Какие у вас ожидания от Александра Овечкина в этом сезоне?
— Естественно, хочется Александру пожелать хорошего сезона. Главное — без травм. А то, что он великий игрок, игрок, который доказал уже всем всё, это и не надо даже говорить. Поэтому хорошего сезона хочется пожелать, побольше голов, чтобы он радовал нас, болельщиков, и себя самого, получал удовольствие от хоккея, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.

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