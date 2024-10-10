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Вратарь СКА Егор Заврагин попал в заявку на матч с минским «Динамо»

Вратарь СКА Егор Заврагин попал в заявку на матч с минским «Динамо»
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Вратарь СКА Егор Заврагин попал в заявку на матч с минским «Динамо». 19-летний голкипер находился в аренде в «Сочи», но по решению петербургского клуба был возвращён из аренды и пополнил состав СКА. Матч с минчанами пройдёт сегодня, 10 октября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

В нынешнем сезоне Заврагин провёл шесть матчей в чемпионате КХЛ, отразив 94,1% бросков. Голкипер выступал в команде Сергея Зубова на правах аренды. Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе вратаря СКА Никиты Серебрякова в ЦСКА.

Ранее СКА и «Югра» совершили обмен вратарями. В обмен на Евгения Волохина «Югра» получила голкипера Кирилла Герасимюка и денежную компенсацию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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