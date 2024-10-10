«Сегодня нас крепко побили». Главный тренер «Эдмонтона» — о разгроме от «Виннипега»
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Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал разгромное поражение от «Виннипега» (0:6) в первом матче сезона.
«Сложно отыграться против этой команды, в прошлом году они были лучшей оборонительной командой в лиге, поэтому, когда вы даёте им лидерство в счёте, очень трудно его вернуть. Сегодня вечером нас довольно крепко побили, но мы всегда могли ответить на подобное. В прошлом сезоне я был доволен нашими ребятами, когда у нас была плохая игра, мы обычно реагировали очень хорошо. Посмотрим в эти выходные, это лишь одна игра. После этих выходных, безусловно, будет видно, где мы находимся», — цитирует Ноблоха пресс-служба канадского клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2024, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 14:56 0:2 Эпплтон (Нидеррайтер, Пионк) – 18:35 0:3 Купари (Моррисси, Бэррон) – 24:17 0:4 Сэмберг (Эпплтон, Лаури) – 24:37 0:5 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 29:33 (pp) 0:6 Шайфли (Элерс, Виларди) – 54:15 (pp)
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