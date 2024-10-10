«Сегодня нас крепко побили». Главный тренер «Эдмонтона» — о разгроме от «Виннипега»

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох прокомментировал разгромное поражение от «Виннипега» (0:6) в первом матче сезона.

«Сложно отыграться против этой команды, в прошлом году они были лучшей оборонительной командой в лиге, поэтому, когда вы даёте им лидерство в счёте, очень трудно его вернуть. Сегодня вечером нас довольно крепко побили, но мы всегда могли ответить на подобное. В прошлом сезоне я был доволен нашими ребятами, когда у нас была плохая игра, мы обычно реагировали очень хорошо. Посмотрим в эти выходные, это лишь одна игра. После этих выходных, безусловно, будет видно, где мы находимся», — цитирует Ноблоха пресс-служба канадского клуба.