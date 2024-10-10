Легенда НХЛ ответил на вопрос, получится ли у Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Вице-президент КХЛ по развитию и легендарный нападающий НХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос, получится ли у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне. Для установления нового рекорда россиянину осталось забросить 42 шайбы.

— Как вы думаете, у Овечкина получится побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

— По идее, у него много сезонов, когда он забивал за 50 голов и больше, поэтому вполне возможно. Будем болеть, переживать за это. Поддерживать, помогать, чем можем!

— Думаю, он ощущает поддержку из России. Да и не только из России.

— Ну, естественно. Положительные эмоции зависят и от вас, корреспондентов, и от всех, кто желает ему хорошего сезона, побольше голов и побить наконец этот рекорд, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.