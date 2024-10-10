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Никита Сошников объяснил своё решение подписать контракт с «Адмиралом»

Никита Сошников объяснил своё решение подписать контракт с «Адмиралом»
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Нападающий Никита Сошников объяснил своё решение подписать контракт с «Адмиралом». Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

– Чем вас привлекло предложение «Адмирала»?
– Команда хорошо идёт сейчас, боевая. Поступило предложение, и я решил, зачем сидеть и ждать. Надо уже играть. Почти шесть месяцев был без сборов, тренировался самостоятельно в Канаде, и хорошо, что вместе с командой – это был большой плюс. Наша задача – как минимум попасть в плей-офф, а дальше – посмотрим.

– Кого-то из игроков отпугивают перелёты…
– Буду привыкать. Всё познаётся в сравнении. Впечатления от команды у меня самые положительные. Я начал играть в хоккей вместо того, чтобы тренироваться, – цитирует Сошникова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.

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