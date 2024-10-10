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Сафронов — о вратарях СКА: команде нужно определиться с первым номером

Сафронов — о вратарях СКА: команде нужно определиться с первым номером
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил вратарскую линию петербургского клуба в нынешнем сезоне и заявил, что тренерскому штабу нужно определиться с первым номером.

– Как оцените вратарскую линию СКА в этом сезоне? Ходят слухи об уходе Серебрякова из команды.
– Да, какие-то сейчас движения есть. Для болельщиков, наверное, не очень понятные. Много слухов. Не хотелось бы вратарскую линию СКА комментировать.

Плешков всегда играет здорово. Да, в игре с «Северсталью» (8:5) была его замена. Но если брать тот матч, то не скажу, что там была вина вратарей в пропущенных шайбах. Плешков и Серебряков хорошо сыграли. Это ещё только начало сезона. Но с первым номером СКА нужно определиться, – цитирует Сафронова «ВсеПроСпорт».

Никита Серебряков перестал попадать в состав СКА. Петербургский клуб вернул из аренды в «Сочи» 19-летнего голкипера Егора Заврагина.

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