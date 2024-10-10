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«Уральский юмор такой — зубастый». Плющев оценил шутку «Трактора» на слова Ротенберга

«Уральский юмор такой — зубастый». Плющев оценил шутку «Трактора» на слова Ротенберга
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шутку «Трактора» об отсутствии поздравлений. Челябинцы обыграли «Адмирал» (2:0) и одержали пятую победу кряду. В раздевалке на майке манекена была надпись: «Почему нас никто не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация». Это отсылка к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, возмутившегося тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.

«А их КХЛ поздравила с победной серией? Видел, как они потроллили после матча Ротенберга. Уральский юмор такой – зубастый. На самом деле законно спросили. Если одним можно, почему другим нельзя. Но если серьёзно, ничего такого обидного в этом нет, на мой взгляд», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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