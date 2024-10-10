«Металлург» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 10 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Эта будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Торпедо» выиграло оба матча у «Металлурга».

Магнитогорский клуб подошёл к этому матчу с четырёхматчевой победной серией. Нижегородцы на данный момент выиграли пять матчей кряду. Обе команды занимают шестые места в своих конференциях.