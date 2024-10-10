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Металлург — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 10 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Эта будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Торпедо» выиграло оба матча у «Металлурга».

Магнитогорский клуб подошёл к этому матчу с четырёхматчевой победной серией. Нижегородцы на данный момент выиграли пять матчей кряду. Обе команды занимают шестые места в своих конференциях.

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